Vendar ljudje niso vselej sami krivi za svojo zasvojenost. Nekateri so kot otroci doživeli travmatično izkušnjo in v omami iščejo mir in pobeg pred realnostjo. Zavedajoč se celo tega, da je le začasen. Vsega »lepega« je konec, ko droga popusti, nato znova lahko le razmišljajo, kako bi prišli do nove »doze«. Zato je treba ljudem s težavami prisluhniti in jim pomagati, tisti, ki jim uspe zmagati v bitki z odvisnostjo, se res lahko pohvalijo z velikim dosežkom.

Kaj pa nas mlade spravi v položaj, v katerem bi potuho iskali v drogah ali pijači? Včasih zgolj radovednost. Četudi nam lahko vrstniki in prijatelji marsikaj povedo o svojih izkušnjah, pogosto to ni dovolj. Radi bi poskusili sami, vendar ne vemo, kje je meja, do kod je še »varno« in kje se začne odvisnost. Priložnosti je veliko, tudi maturantski izleti so ena takih. Velike skupine mladostnikov, ki nestrpno čakajo na svoj izlet, pričakujejo preveč in katastrofa je tu. Mnogi se napijejo preko vsake mere in ne morejo več normalno funkcionirati, nekateri se napolnijo z drogami ali pa kadijo konopljo.

Pa je »trava« res tako neškodljiva, kot pravijo? V zadnjih letih se ogromno govori o legalizaciji, ki je dobila kar veliko podpornikov. Je to za družbo dobro ali slabo? Res je, da zdravi raka in depresijo, ampak ali to pomeni, da bi jo smeli kaditi tudi tisti, ki za to nimajo nobenega razloga, ki jih ne muči nobena huda bolezen? Čeprav se na prvi pogled zdi nedolžna, je lahko namreč zelo nevarna, vodi lahko do hudih psihičnih težav posameznika, odpelje te v neki svet, v katerem izgubiš stik z realnostjo in s samim sabo.

Ljudje takrat pogosto iščejo srečo v napačnih stvareh. Namesto da bi mladostnik po koncu pouka šel domov, se ukvarjal s športom, šel na trening, nenehno razmišlja le o tem, kako bi se dokopal do droge, kje bi jo lahko nemoteno zaužil, kaj bo počel, medtem ko bo v svojem svetu, kje bo znova dobil denar itd.

Alkohol in droge resno ogrožajo današnjo mladino. Pred neželenimi posledicami zlorabe se lahko obvarujemo, če ohranimo zbranost in mirnost, pa čeprav nas mučijo žalost, ponižanje, depresija… Vedeti moramo, da s tovrstnim »užitkom« ne bomo dosegli prave sreče.