Collegium Spring Break je že 14 let prvi, originalni in predvsem edini pravi prvomajski vikend odklop oz. pobeg zate in za tvoje prijatelje. Tudi letos je v ospredju vrhunski in raznolik glasben program, ki bo nedvomno zadovoljiv vse okuse in željne nore zabave ob morju kot na velikem tradicionalnem koncertnem prizorišču. Letos bomo lahko uživali ob različnih glasbenih zvrsteh na glasbenih odrih v 4 dneh se bodo zvrstili: BIG FOOT MAMA, MIKE VALE, INES ERBUS, POP DESIGN, MAMBO KINGS, ŠANK ROCK, Grupa VIGOR .... itd.

Tradicionalni Spring break v Lanterni je priljubljen med študenti in mladimi, ki si za razliko od kresovanja in dolgčasa želijo nekam na lepše, a vseeno ne predaleč, in kjer se na enem mestu za vikend združi več kot 3000 enako mislečih party odklopa željnih žurerjev. Pri Collegiumu ničesar ne prepuščajo naključju, zato je seveda poskrbljeno za dnevno in nočno dogajanje 24/7, na več kot 6 različnih party lokacijah, kjer vsako leto za dodatno vzdušje nastopajo tudi najbolj zveneča imena. Izkušena Collegium ekipa pa vse skupaj s svojo energijo in dnevno nočnimi animacijami poveže v celoto in poskrbi, da vam Spring Break enostavno ostane v krvi za vedno.