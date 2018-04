Statistični urad je s tem odgovoril na vprašanja nekaterih skeptikov, ki so opozarjali, da se v primeru registracije podjetja zaradi opravljanja dejavnosti trgovanja s kriptovalutami ali rudarjenja tega imetja zastavlja vprašanje dejavnosti. »Kriptovalute niso novost, so pa v 2017 postale bolj priljubljene tudi v Sloveniji in s pojavom dejavnosti, povezanih z njimi, so se pojavila tudi vprašanja podjetij in nekaterih institucij o tem, kako naj te dejavnosti razvrščajo po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Ker je za to klasifikacijo pristojen statistični urad, smo v zvezi s tem pripravili nekaj pojasnil,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Rudarjenje kriptovalut kot dejavnost spada med računalniške storitve obdelave podatkov, in to tako preverjanje in potrjevanje transakcij, ki so se opravile s kriptožetoni, kot tudi reševanje kriptografskih algoritmov, so pojasnili. Tovrstno rudarjenje se torej po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 uvršča v dejavnost 63.110 - obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, po klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) pa v kategorijo 63.11.11 - obdelava podatkov: omogočanje uporabe naprav ali mrež za obdelavo podatkov.