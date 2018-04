Madžari v Prekmurju si želijo šol, kot jih imajo Italijani na Obali

V debato o položaju manjšin, zlasti jugoslovanskih in romske, so se vpletli tudi pogovori o položaju Madžarov in Italijanov v Sloveniji. Nacionalnih iskric ni bilo toliko kot v drugih primerih; a vendar so Madžari začutili, kakšno nasprotovanje nepriznane manjšine občutijo ves čas.