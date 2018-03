Uvodne minute srečanja so pripadle vidno bolj zavzetim igralcem Olimpije, ki so prevladovali v posesti, v 12. minuti pa imeli tudi prvo priložnost. Mladi osrednji branilec Filip Uremović je na desnem robu kazenskega prostora zvito preigral Marcosa Tavaresa in poizkusil iz nekoliko slabšega položaja, mariborski vratar Marko Simeunović pa je žogo izbil v kot. Dobrih pet minut kasneje je po podaji razpoloženega Ricarda Alvesa streljal hitri Issah Abass, a brez uspeha. Veliko težav je imela obramba Maribora tudi s spretnim Stefanom Savićem, ki je bil pogosto ustavljen s prekrškom.

Portugalski vezist Alves je bil v 28. minuti najbližje zadetku, ko je z levico sprožil s kakšnih 20 metrov, vendar bil premalo natančen, žoga pa je švignila mimo desne vratnice. Zatem se je ritem igre nekoliko umiril. Mariborčani so do prvega strela prišli šele v 37. minuti, ko je po prostem strelu do žoge prišel Saša Ivković, a je srbski branilec iz težkega položaja streljal krepko mimo vrat čuvaja mreže zelenih Aljaža Ivačiča.