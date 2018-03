Razprava o dolžini prstov cambriške vojvodinje

Kate Middleton se je v pričakovanju rojstva tretjega kraljevega otroka umaknila iz javnosti. Porodna soba v bolnišnici St. Mary v Londonu je že od konca marca zapečatena in čaka kraljevo porodnico. Toda to ne pomeni, da britanski mediji ne razpravljajo o cambriški vojvodinji. Britanska obsedenost s kraljevo družino ima ta trenutek za glodanje dve kosti: rojstvo in poroko. Pri tem se spuščajo v take podrobnosti, kot je denimo, ali Kate Middleton in Meghan Markle nosita enake čevlje. Nič pa ne more biti bolj bizarno od naslovnika tabloida The Daily Mail z veliko fotografijo Kate Middleton s napisom: »Zakaj so vsi Katini prsti enake dolžine?« Da, prav ste prebrali: ukvarjali so se z dolžino prstov na rokah cambriške vojvodinje. Na objavljeni fotografiji je bilo očitno, da nima prstov enake dolžine, a to ni oviralo tračarjev, da niso napisali res neverjetnega članka o tem, da so za enako dolžino prstov krivi »hormoni v njeni maternici« ali pa »obilje empatije«. Kot je to razložil »strokovnjak« za branje osebnosti z dlani. Nato so analizirali še prste drugih članov kraljeve družine in ugotovili, da so pri drugih prsti različne dolžine, da pa nakazujejo, da ima kraljica dober spomin, princ Harry pa ima enako dolg kazalec in prstanec, kar nakazuje na njegov »mehkejši značaj«, saj naj bi bila to značilnost ženskih rok.