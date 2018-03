Precej lepšo popotnico s sabo nosi ljubljanska zasedba. Ta spomladi še ni oddala točke, prejela pa vsega dva zadetka. Še posebej prepričljiva je pred svojimi navijači, saj v tej sezoni v Stožicah ni zmagal še nihče, na zadnjih dveh tekmah na domačem terenu pa so izbranci Igorja Bišćana dosegli kar devet zadetkov.

»Zelo dobro smo odprli drugi del sezone in naredili vse, kar smo lahko, da derbi čakamo v pozitivnem vzdušju. Moramo se potruditi, da bo tako ostalo tudi do konca. Gre za specifično tekmo, niti približno ne bo lahko. Verjamem v svoje fante, v kakovost moštva in tudi v navijače, ki bodo prišli v Stožice,« je za spletno stran tekmovanja povedal Bišćan. Ta bo imel na voljo praktično vse igralce, tudi kapetana Branka Ilića.

»Cilj je zmaga. Verjamem, da bodo tudi navijači tisti, ki nam bodo dali dodaten zagon. Pričakujem polne Stožice in odlično podporo. Ne smemo zaspati na dobrih rezultatih. Derbi je posebna tekma, ne glede na formo in stanje na lestvici, je to tekma zase. Moram poudariti, da fantje odlično delamo. Skupaj s polnimi Stožicami bomo morali garati za uspeh, saj brez borbe zagotovo ne bo zmage,« pravi Ilić.