»Če sem iskren, se niti ne bi pritoževal, če bi se sezona še nadaljevala,« je Jakov Fak pripomnil v Ljubljani po vrnitvi z zadnje tekme svetovnega pokala. Vodstvo reprezentance izkorišča navdušujoč vtis po uspešno končani sezoni najpomembnejših mednarodnih tekem, medtem ko večino še čakajo tekme državnega prvenstva in kakšna mednarodna tekma. Srebrna olimpijska kolajna najboljšega biatlonca je vrhunec sezone in to vroče železo morajo kovati tudi v javnosti. »Upam, da se je ta kolajna res dotaknila vseh. Mi smo izbrani, da zastopamo nacijo in ljudi, ki živijo v državi. To je torej nacionalni uspeh, tudi če jo osvoji posameznik ali štafeta. Mislim, da si kolajno lahko vsi štejemo v ponos,« je bil emocionalni nagovor za ljudstvo. »Vesel sem, da sem lahko osvojil kolajno. Žal je bila samo ena. Prihodnost je zelo svetla. Upam, da me čakajo še ene olimpijske igre in bom imel priložnost izpolniti svoje sanje še po več kolajnah,« je motiviran Fak. Dokaj neobičajno za vse zimske športnike, ki komaj čakajo pomlad in spremembe.

Ob tem je končal kot šesti biatlonec sezone v svetovnem pokalu. Moška reprezentanca je celo na osmem mestu IBU Pokala narodov, kar ima zagotovo posebno vrednost. To je tudi drugi dosežek v zgodovini po letu 2004 in najboljši v zadnjem desetletju. Kažejo se že tudi občutne spremembe za prihodnost.

Glavna je vrnitev trenerja Uroša Velepca, saj je vloga dosedanjih glavnih trenerjev Tomaša Kosa in Mihe Podgornika vprašljiva. Velepec je včeraj že uradno povzel sezono. »Z Jakovom sva delala čez poletje. Čez zimo sta z njim največ delala Miha Podgornik in Tomaš Kos, sam pa nisem imel toliko časa, ker sem se moral ukvarjati z ukrajinskimi dekleti. Čestitati moram celotni ekipi, vodstvu, da je danes moška ekipa osma na svetu, kar šteje po eni strani največ. Zahvaljujem se Jakovu za zaupanje in slovenskemu biatlonu za sodelovanje,« se je zahvaljeval Velepec.

V tej sezoni je reprezentančni sistem deloval v nekaj zaokroženih skupinah. Tomaš Kos je bil v vlogi glavnega. Velik del uspeha celotne moške reprezentance gre na račun skupine Mihe Podgornika. Predvsem Miha Dovžan in Mitja Drinovec sta naredila lep napredek ter dopolnjevala kapetana Faka in liderja Klemena Bauerja. Po večinoma svojem prilagojenem programu je imel eno tekaško najuspešnejših sezon, a mu tega ni uspelo nadgraditi z več kot eno uvrstitvijo med deseterico. »V Pjongčang sem vložil vse, kar sem lahko. Ničesar ne bi spreminjal. Številke so pokazale svoje. Veliko sem se naučil,« je pripomnil Slovenec z največ starti na olimpijskih igrah. Razmišljal je celo o končanju kariere. »Razmislil sem in grem naprej. Želim sezono navdiha, brez pritiska.«

Medtem ko je Urška Poje z dvanajstim mestom na olimpijskih igrah nemara ena največjih senzacij vseh zimskih tekem in zadovoljna s sodelovanjem z mladinsko trenerko Andrejo Mali, pa motivacije za biatlon nima več 25-letna Anja Eržen. Po izbrisu Teje Gregorin, velikem madežu slovenskega biatlona, ni zdržala bremena glavne biatlonke. Pjongčang je bil pika na i razočaranju. V biatlon pa prihajata tekačica A-reprezentance Lea Einfalt in tekaška B-reprezentantka Anja Žavbi Kunaver, vrača se poškodovani Rok Tršan.