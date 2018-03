»Moja želja je bila vedno, da vsi Slovenci delujejo v slovenskem biatlonu. Želja zato seveda je, kakšen pa bo končni rezultat, pa bomo videli,« je o morebitni vrnitvi Velepca povedal predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Marko Dolenc.

Željo po vrnitvi je potrdil tudi 50-letni Velepec. »Imam tudi druge ponudbe, a najlepše je delati doma. V tem trenutku je prezgodaj, da potrdim vrnitev, saj si ob tem želim tudi pogoje, ki si jih tekmovalci in tekmovalke zaslužijo. Vse bo jasno v nekaj dneh, verjetno takoj po veliki noči.«

Velepec ob tem ne skriva, da bi se rad vrnil tudi iz osebnih razlogov, predvsem, da bi preživel več časa z najbližjimi.

Velepec je po tem, ko je leta 1994 končal aktivno biatlonsko kariero, začel z delom med trenerji in bil dolga leta glavni trener slovenske izbrane vrste. Po sporu znotraj ekipe, predvsem pa nasprotovanju najboljšega tekmovalca Jakova Faka, je pred tremi sezonami odšel v Ukrajino in vodil tamkajšnjo žensko reprezentanco. Lani sta se Fak in Velepec vnovič dogovorila za sodelovanje in vse kaže, da bo Velepec ponovno vodil slovensko izbrano vrsto.