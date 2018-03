Že ko sta pred tremi tedni nemška kluba Rhein Neckar in Kiel dobila nasprotnika v osmini finala in datuma prvih tekem na Poljskem in Madžarskem (sobota, 24. marec), je bilo jasno, da bo prišlo do nove vojne med kluboma iz najmočnejše lige v Evropi in evropsko zvezo EHF. Rhein Neckar bi moral ob 16. uri igrati proti Kielcam, Kiel dve uri pozneje proti Picku Szeged, težava pa je bila, da sta imela nemška kluba na isti dan ob 18.10 že pred več kot pol leta določen datum medsebojne tekme v nemški ligi. Ker bundesliga ne odstopa od svojega koledarja zaradi televizijskih prenosov, sponzorjev, gledalcev…, sta se nemška kluba znašla v težavah. Predlog obeh in EHF, da bi prvi tekmi osmine finala preložili na sredo, 21. marca, obe pa bi igrali v Nemčiji, je sprejel le Pick. Ta bi moral sicer prvo tekmo igrati doma na Madžarskem, a se je Kiel odrekel pravici do prednosti domačega igrišča na povratni.

Amaterji »zmrznili« na minus 24 Rhein Neckar se tej pravici ni želel odreči, predvsem iz marketinških razlogov, saj je povratna tekma med velikonočnimi prazniki. »Žal nimamo druge izbire, kakor da bomo na tekmo lige prvakov v Kielce prišli z drugo, rezervno ekipo, s prvo pa bomo isti dan igrali proti Kielu v nemški ligi, ki je za nas pomembnejša in v kateri smo prvi,« je pojasnila izvršna direktorica kluba Jennifer Kettermann. In Rhein Neckar, ki je bil v podobni zagati že novembra lani (v 24 urah je moral odigrati tekmo proti Leipzigu v nemški ligi in Barceloni v ligi prvakov), je na Poljsko prišel s (pol)amatersko rezervno zasedbo. Ta sicer nastopa v tretji nemški ligi, za nameček pa je proti Kielcam igrala v precej oslabljeni zasedbi. K visoki zmagi Kielc z 41:17 je gole prispevalo kar 14 od skupno 16 igralcev, izjemi sta bila le Slovenec Dean Bombač in komaj 16-letni drugi vratar Milosz Walach. Poljaki so bili pri strelih kar 79-odstotno učinkoviti, nemški rezervisti le 33-odstotno. Kljub že priigranemu napredovanju v četrtfinale trener Kielc Talant Dušebajev ni bil zadovoljen: »V zadnjih dveh tednih smo bili tako jaz kot igralci v velikih težavah v pripravah na tekmo, saj nismo vedeli, ali bomo igrali proti prvi ali rezervni ekipi Rheina Neckarja. Zaradi veliko doseženih golov so gledalci prišli na svoj račun, a od takšnih evropskih tekem nima nihče koristi in so antipropaganda za rokomet.« Rhein Neckar je v soboto doživel dvojni udarec: rezervisti so izgubili v Kielcah, prva ekipa pa pred 10.285 gledalci v Kielu s 27:22, tako da je njena prednost pred Füchsejem iz Berlina in Flensburgom splahnela le na dve točki. Obilico razlogov za zadovoljstvo so imeli v taboru Kiela, ki je poleg skalpa Rheina Neckarja v nemški ligi štiri dni prej v ligi prvakov doma premagal Pick Szeged z 29:22.