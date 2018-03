Najbolj pozorni nogometni navdušenci so na tekmah Kitajske proti Walesu in Češki hitro opazili, da imajo nekateri domači igralci na rokah preveze. Slednjih niso nosili zaradi poškodb, temveč zaradi navodil Kitajske nogometne zveze, ki je od reprezentantov zahtevala, da zakrijejo svoje tetovaže. Za to naj bi se odločili iz zdravstvenih razlogov. Kot trdijo, tetovaže predstavljajo zdravstveno tveganje, saj bi v primeru poškodb lahko prišlo do infekcije.

A kot poročajo tuji mediji, je resnica nekoliko drugačna. Nenavadno pravilo naj bi namreč zaukazal sam vrh tamkajšnje vlade, ki želi z nenavadnim ukrepom preprečiti širjenje hip-hop kulture med mladimi Kitajci.

Čeprav pravilo zaenkrat velja zgolj za kitajske reprezentante, pa naj bi v veljavo že kmalu stopilo tudi v elitnem kitajskem nogometnem prvenstvu.