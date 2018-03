Po lanskoletnem prvem tovrstnem izboru, kjer je slavila Hiša Franko z Ano Roš in Valterjem Kramarjem, je v letošnji izbor najboljše slovenske restavracije THE SLOVENIA RESTAURANT AWARDS strokovna komisija predlagala 165 restavracij.

Komisijo, ki je izbirala med restavracijami razdeljenimi na severno, južno, vzhodno in zahodno Slovenijo ter Ljubljano z osrednjo Slovenijo, so sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, doc. dr Aleš Gačnik, dr. Noah Charney, mag. Helena Cvikl in Iva Gruden, pri dokončnem izboru finalistov restavracij pa so sodelovali tudi člani Chefs&Foodies Akademije, k glasovanju jih je bilo povabljenih več kot tisoč, širša slovenska javnost pa je bila vključena prek glasovanja na uradni spletni strani projekta www.the-slovenia.com. Oboji so prispevali več kot 7.000 glasov, katerih veljavnost je verificirala revizijska hiša Deloitte Slovenija.

Niko Slavnić, idejni vodja projekta je ob razglasitvi finalistov letošnjega izbora povedal: »Z željo postaviti Slovenijo na kulinarični zemljevid sveta je bil lani prvikrat organiziran strokoven, neodvisen in vseslovenski izbor najboljših slovenskih restavracij. Ta projekt nadaljujemo tudi letos, saj je bil odziv med restavracijami in uporabniki odličen. S projektom smo želeli in želimo spodbujati restavracije, da si prizadevajo za še večjo kakovost ponudbe in lasten razvoj, hkrati pa omogočimo gostom iz Slovenije in tujine, da pridejo do relevantnih informacij o kakovosti restavracij v regiji, ki jo obiščejo in katerih kulinarične dosežke si želijo preizkusiti.«

Finalistov letošnjega izbora najboljših restavracij v abecednem vrstnem redu po regijah je letos 50, po deset iz vsake regije. V regiji Ljubljana z osrednjo Slovenijo so finalisti gostilna As, gostilna Čubr, gostilna Mihovec, gostilna Na gradu, gostilna Skaručna, gostišče Grič, JB restavracija, restavracija Cubo, restavracija Strelec in Sushimama. V regiji Severna Slovenija so se med finaliste uvrstile naslednje restavracije Ančka, Danilo - gostilna&vinoteka, Dvor Jezeršek, gostilna Krištof, gostišče Milka, Hiša Raduha, Pr Matičku, Restavracija 1906 Bled, Skipass, Kranjska Gora in Vila Podvin. V regiji Južna Slovenija so med desterico najboljših prišli domačija Novak, gostilna Rakar, gostilna Repovž, gostilna Šekoranja, gostilna Vovko, Ošterija Debeluh, Pod skednjem – Posestvo Pule, restavracija Grad Otočec, restavracija Oštarija in restavracija Tri lučke. V regiji Vzhodna Slovenija je deseterica najboljših naslednja - Galerija Okusov, gostilna Francl, gostilna Rajh, gostilna Šiker, Hiša Denk, Kungota, Pavus Grad Tabor, restavracija Mak, restavracija Sedem, Rožmarin in Vila Herberstein. V peti regiji, ki zajema območje zahodne Slovenije pa so finalisti naslednji domačija Majerija, gostilna Mahorčič, gostilna pri Lojzetu, Hiša Franko, Hiša Torkla, Nejka in Uroš Klinec, Ošterija Klinec, restavracija Dam, restavracija Kendov dvorec in restavracija Pikol.

Družba Dnevnik je partner v nacionalnem izboru najboljših slovenskih restavracij The Slovenia Restaurant Awards.