V Uradnem listu je bil objavljen pravilnik o najvišji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih, in sicer 2 grama transmaščobnih kislin na 100 gramov skupnih maščob. Proizvajalci živilskih izdelkov imajo leto dni časa, da z ustreznimi surovinami in postopki priprave prilagodijo svoje izdelke. Predpis omejuje vsebnost transmaščob v vseh živilih, ki se prodajajo pri nas, ne glede na to, v kateri državi so proizvedena, ter v obrokih v gostilnah in obratih javne prehrane v Sloveniji.

»V Sloveniji na tem področju uvajamo najstrožjo zakonodajo na svetu,« je p