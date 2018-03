Jeseniški hokejisti so si po visokem porazu z 0:4 na drugi tekmi polfinala alpske lige otežili možnosti za napredovanje. Rittner je serijo na tri zmage postavil na izhodišče in si znova priboril prednost domačega ledu. Tekma številka tri bo že nocoj v Renonu.

Železarji so (pre)visoko poleteli po polfinalni premieri na italijanskem ledu, ko so kljub podrejenemu položaju v podaljšku izvlekli zmago. Pred množico navijačev v Podmežakli so bili po igri prepričljivejši kot na Južnem Tirolskem, vendar je najučinkovitejša ekipa letošnje sezone v alpski ligi zatajila prav v realizaciji. Rittner je izkoristil vse prednosti, ki jih je pred začetkom polfinala omenjal jeseniški trener Gaber Glavič. Ni se zmotil, da je zmagovanje na rutino ena od poglavitnih značilnosti italijanskega prvaka, ki je s štirimi goli napolnil mrežo vratarja Clarka Saundersa. Kanadčan je v tej zimi večkrat spravljal nasprotnike v obup. Nemara bi imel ob večji podpori soigralcev več sreče tudi minulo soboto, ko Jeseničani nikakor niso znali odgovoriti na italijanski izziv. O izenačenosti tekmecev priča tudi razmerje v strelih na gol (31:31), Jeseničani so bili z eno izključitvijo v šestdesetih minutah znova zelo disciplinirani, a so neučinkovito igro plačali z visokim porazom.

»Drugo tekmo smo začeli veliko bolje kot prvo, ko so se nam ponavljale napake predvsem na sredini igrišča. Tokrat smo skoraj ves obračun nadzirali dogodke na igrišču. Glavna razlika je bila v učinkovitosti. V hokeju še nobena ekipa ni zmagala tekme, če ni dosegla gola. Rittner je dobro moštvo. Ker smo poznani po učinkovitem napadu, bomo morali v nadaljevanju serije najti pot do gola. Ko bomo popravili realizacijo, se lahko nadejamo novega uspeha,« je ocenil jeseniški kapetan Andrej Tavželj. Zmagovalec današnjega preizkusa v Renonu bo čez dva dni v Podmežakli že imel prvi zaključni plošček za uvrstitev v veliki finale, ki se nasmiha tudi Asiagu. Vodilno moštvo rednega dela tekmovanja v seriji z Brunicom vodi že z 2:0 v zmagah. Sinoči so bili dejavni tudi mladi jeseniški hokejisti, ki so v Szekesfehervarju začeli finalno serijo lige EBEL do 20 let. Madžari so bili boljši s 5:2.