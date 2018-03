Slovenska nogometna reprezentanca je v Celovcu odpovedala na prijateljski tekmi z Avstrijo, na kateri se je premiera ponesrečila tudi novemu selektorju Tomažu Kavčiču. Izbrana vrsta je bila ob visokem porazu z 0:3 neprepoznavna v osveženi postavitvi 4-2-3-1, popravni izpit pa jo čaka v torek, ko bo v Stožicah gostovala povprečna Belorusija.

Selektor Kavčič je svoj debi začel skoraj z najmočnejšo postavo, ki jo je ves teden uigraval na Brdu pri Kranju. V začetni enajsterici je manjkal le najdražji vratar na svetu Jan Oblak, ki je preventivno sedel na tribuni, da se pred vrhuncem sezone ne bi resneje poškodoval. Oblak namreč že nekaj tednov čuti bolečine v dimljah, zato tudi za Atletico Madrid ni odigral vseh zadnjih tekem. Po letu dni in pol se je v slovenska vrata vrnil Vid Belec, kapetanski trak pa si je na levo roko pričakovano nadel Bojan Jokić.

V nogometno zaspanem Celovcu, kjer lokalni klub nastopa zgolj v tretji ligi, so obiskovalci le do polovice napolnili stadion ob Vrbskem jezeru, ki so ga zgradili pred evropskim prvenstvom 2008. Na tribuni za golom je bilo tudi kakšnih dvesto slovenskih navijačev, ki so po menjavi selektorja pričakovali nov zagon reprezentance, a so videli počasno in brezidejno Slovenijo. Avstrija je zasenčila južne sosede z visokim ritmom in igrivostjo, medtem ko je Slovenija najbolj zatajila na sredini igrišča, kjer je bil razpoložen le Iličić, a je njegov strel ustavila vratnica. Ogromno prepiha in neodločnosti je bilo tudi na bočnem in štoperskem položaju, v napadu pa je bila Slovenija preveč odrezana od igre.

Avstrija je že v prvem polčasu z lahkoto dosegla dva gola, potem ko je Alaba s prostega strela zadel v slogu Messija, Arnautović pa je osmešil Skubica in poslal žogo v nebranjeni desni kot Belčevih vrat. Namesto da bi se slovenski igralci z borbeno igro skušali dokazati novemu selektorju, so razočarali z mlačnim nastopom, ki ga navkljub menjavam niso popravili niti v nadaljevanju. Arnautović je kmalu po prihodu iz garderobe z glavo zadel še drugič v tem večeru, Slovenija pa je bila tako slaba, da ni zmogla niti častnega gola. Pred hujšim porazom jo je kar dvakrat rešil okvir vrat.

»Rezultat je pomemben na vsaki tekmi in je bil tudi tokrat. Avstrija je zmagala zasluženo, nekaj priložnosti smo sicer imeli, a nas čaka še veliko dela. Fantje niso potolčeni, ampak so dvignili glave in bodo že proti Belorusiji odigrali bolje. Seveda pa niso zadovoljni, nihče ne more biti zadovoljen po takšnem porazu,« je po tekmi povedal selektor Tomaž Kavčič.

Avstrija – Slovenija 3:0 (2:0) Strelca: 1:0 Alaba (15), 2:0 Arnautović (36), 3:0 Arnautović (51). Stadion Wörthersee, gledalcev 18.100, sodnik: Klossner (Švica), rumena kartona: Alaba; Iličić. Avstrija: Lindner, Hinteregger, Ilsanker, Arnautović (od 86. Schaub), Alaba (od 90. Wöber), Baumgartliner (od 90. Schlager), Prödl, Schöpf (od 74. Grillitsch), Burgstaller (od 69. Gregoritsch), Lainer, Lazaro (od 67. Kainz), selektor: Foda. Slovenija: Belec 6, Skubic 4 (od 62. Milec 5,5), Krhin 5,5, Iličić 6 (od 77. Črnigoj –), Kurtić 5 (od 46. Birsa 5,5), Jokić 5, Mevlja 5, Kampl 5 (od 77. Rotman –), Verbič 5,5 (od 86. Šporar –), Struna 5, Berić 5 (od 46. Bezjak 5), selektor: Kavčič 5. Igralec tekme: Marko Arnautović (Avstrija). Streli v okvir gola: 6:2, streli mimo gola: 4:2, prepovedani položaji: 3:1, koti: 3:6, prekrški: 9:12, posest žoge (v odstotkih): 52:48.