Četverica, ki na Dobu prestaja različno dolge zaporne kazni zaradi raznolikih kaznivih dejanj, je v pismu, ki so ga naslovili med drugim na državni zbor, predsednika republike, varuha človekovih pravic, parlamentarno komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ministrstvo za pravosodje in Svet Evrope, je v pismu navajala različne očitke.

Med drugim naj bi se vodstvo zapora okoriščalo na račun njihove prehrane. Hrana da je enolična, količinsko naj bi je bilo malo. Poleg tega so navedi, da je vrednost hrane, ki jo dobijo, bistveno nižja od tega, kolikor dobijo za prehrano zapornika na dan. Prav zaradi tega da zapornikom tudi ne odobravajo predčasnih izpustov ter da kar 90 odstotkov obsojencev prestane kazen v celoti.

Poleg tega so zapisali, da jih v zaporu izkoriščajo za delo in jim za to namenjajo »mizerno nizke nagrade«, ki naj bi bile od 30 do 50 centov na uro. Vodstvu zapora očitajo, da je nestrokovno in premalo usposobljeno. V zaporu po njihovih navedbah veljajo nepisani zakoni in vladata zgolj represija in izsiljevanje. Navedli so še, da v zavodu ne izvajajo rehabilitacije.