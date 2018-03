Houston je oba svoja naslova v ligi NBA osvojil v letih 1994 in 1995, po več kot dveh desetletjih na se nadeja novemu zmagoslavju. Zaenkrat mu kaže sijajno, saj je trenutno najbolj prepričljiva zasedba v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V zahodni konferenci so si poleg košarkarjev iz Houstona nastop v končnici že zagotovili branilci naslova iz Oaklanda, v vzhodni konferenci pa igralci iz Toronta, Bostona in Clevelanda.

Charlotte je na krilih Kembe Walkerja, ki je dosegel 46 točk, zanesljivo ukanil Memphis s 140:79. To je bil eden najhujših porazov v zgodovini lige NBA, le šest tekem se je končalo z več kot 60 točkami razlike, pred tekmo v Charlottu se je to pod severnoameriškimi obroči zgodilo davnega leta 1998.

Philadelphia, trenutno četrtouvrščena v vzhodni konferenci, je bila v gosteh boljša od Orlanda s 118:98. Za zmago sta najbolj zaslužna Joel Embiid s 17 točkami in Avstralec Ben Simmons z 11 točkami in desetimi podajami. New Orleans je po hudem boju premagal Los Angeles Lakers s 128:125, najbolj učinkovit igralec tekme pa je bil Anthony Davis s 33 točkami. Davis je trenutno - s povprečjem 28,2 točke na tekmo - drugi strelec lige NBA, pred njim je razvpiti bradati mož iz Houstona James Harden (31,0 točke na tekmo).

Dallas je na domačem parketu izgubil proti Utahu s 112:119, osrednja osebnost dvoboja pa je bil Donovan Mitchell s 26 točkami. Tekma v Sacramentu se je zaradi protesta zoper policijskega nasilja začela z 20-minutno zamudo, domača zasedba pa je zanesljivo premagala Atlanto s 105:90. Prvi strelec kraljev je bil Justin Jackson z 20 točkami.

Miami Heat, kjer igra slovenski košarkar Goran Dragić, se bo v noči na soboto v gosteh pomeril z Oklahomo City.