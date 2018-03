Najboljši biatlonec pod slovensko zastavo Jakov Fak je tudi v sibirskem Tjumenu med rahlim sneženjem v večernem terminu tekme pod reflektorji nadaljeval niz povprečnih nastopov in z 19. mestom na zadnjem sprintu sezone izgubil vse možnosti, da še naredi čudež in preobrne razplet za končno tretje mesto v skupnem seštevku. Z vsemi zadetimi tarčami je sicer nadaljeval sloves najnatančnejšega strelca sezone, a tekaška forma je v drugem delu sezone daleč od decembrske.

Za Martinom Fourcadom, ki je dobil tudi osmo od dvajsetih posamičnih tekem in si tako na najlepši način že zagotovil sedmi veliki kristalni globus zapored, je v smučini zaostal minuto in 30 sekund (38. čas). To je dokaj velik zaostanek. Glede na potek sezone je tako srebrna kolajna z iger še toliko več vredna in toliko večje zadoščenje. Tudi s pogledom nazaj je še toliko bolj očitno, da je zares velemojster velikih tekem. Bil je najboljši na najpomembnejši dan sezone. Z izjemo tega izjemnega nastopa na 20 kilometrov v Koreji je bil od 19. januarja dalje le še enkrat uvrščen med deseterico. Na zadnjih dveh tekmah, zasledovanju in nedeljskem skupinskem startu, beži Italijanu Hofferju. Po sezoni bo tekaški nivo zagotovo dobra tema za analizo vadbe s trenerjem Urošem Velepcem. Če je Fak dokončno moral priznati premoč Rusa Šipulina in Nemca Peifferja, pa je veselje v slovenski reprezentanci prinesel dosežek v pokalu narodov. Zgodil se je sanjski razplet. Kljub odsotnosti Klemna Bauerja so s prispevkom natančnega strelca Miha Dovžana (34. mesto je drugi dosežek kariere, tik pred Olejem Einarjem Bjoerndalnom) in Mitje Drinovca (58. mesto) prehiteli konkurente za deseto mesto Švicarje, zaradi bojkota tudi odsotne Čehe in Ukrajince ter osvojili končno osmo mesto. Skok navzgor je prinesel tudi nekaj tisoč evrov posebne nagrade in kvoto za pet biatloncev prihodnjo sezono. Osmo mesto je celo najboljši dosežek ekipe, odkar Fak nastopa za Slovenijo, in celo najboljši v sedanjem sistemu točkovanja. Zmagovalci zime so Norvežani. Danes bosta sezono zaključevali še Urška Poje in Polona Klemenčič, da obdržijo 23. mesto v pokalu narodov. V biseru Sibirije, kot imenujejo Tjumen, protidopinško kontrolo opravlja osebje nemške protidopinške agencije in je zato lažje razumeti, da je IBU vseeno dovolil tekmovanje v Rusiji.