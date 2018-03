Med pomembnejšimi dogodki v preteklem tednu je zagotovo zasedanje predstavnikov ameriške centralne banke. V sredo so pri Fedu pričakovano dvignili temeljno obrestno mero za 0,25 odstotka, na 1,75 odstotka, hkrati pa so povedali, da so v letošnjem letu pripravljeni na še dva dodatna dviga. Do konca leta 2020 je nato na mizi poleg letošnjih dveh še dodatnih sedem dvigov obrestnih mer. Pri Fedu s tem ciljajo na dolgoročne obrestne mere med 2,8 in 2,9 odstotka. Američani so optimistični tudi glede ciljne 2-odstotne inflacije, ki naj bi jo dosegli že do konca letošnjega leta. Na drugi strani je trg zanimivo odreagiral nekoliko negativno, saj je bilo iz celotnega dogodka razbrati nekaj negotovosti glede nenadzorovane rasti inflacije, ki bi lahko potencialno ujela Fed na napačni nogi in podrla načrte glede tempa stopnjevanja obrestnih mer.

Za obilico negotovosti v tehnološkem sektorju so v začetku tedna poskrbeli pri družbi Facebook. Konec tedna je namreč v javnost pricurljala novica, da je družba Cambridge Analytica prek uporabniških profilov na socialnem omrežju facebook zlorabila dostop do uporabniških podatkov z namenom njihove prodaje za različne namene, najbolj odmeven pa je primer vplivanja na zadnje ameriške predsedniške volitve. Po objavi novice so delnice družbe Facebook v nekaj dneh izgubile kar 12 odstotkov vrednosti in za seboj potegnile celoten tehnološki sektor, ki je od ponedeljka izgubil že skoraj 4 odstotke. Naj spomnim, da zadnjih nekaj mesecev borzne indekse v ZDA na višjih ravneh držijo ravno največje ameriške tehnološke družbe. V primeru kolapsa oziroma razprodaje tehnološkega sektorja bo to hitro vplivalo tudi na druge.

Po obilici pretresov so se za presenetljivo potezo v sredo popoldne odločili v ameriški administraciji. Bela hiša je namreč napovedala uvedbo novih tarif s ciljem kaznovanja Kitajske za kršitve oziroma krajo intelektualne lastnine. Ameriška preiskava o kraji intelektualne lastnine se je sicer začela že avgusta lani, zdaj pa je očitno napočil čas za resnejše ukrepe. Predsednik Trump je glede na rezultate preiskave predlagal kar 60 milijard težko »kazen« za Kitajsko v obliki novih tarif, vendar ga omejuje zakon. Ta veleva, da je lahko kazen zgolj tako visoka, kolikor je znesek dokazane škode, ki je bila povzročena ZDA. V ameriški administraciji so v izjavi za javnost povedali tudi, da se zavedajo, da bo Kitajska na nove tarife odgovorila z lastnimi tarifami. Najverjetneje z dodatnimi tarifami na ameriške prehranske izdelke, ki jih ZDA v večjih količinah izvažajo na Kitajsko.