Dragić je na twitterju objavil fotografijo, na kateri pozira v družbi s hrvaškimi reprezentanti Luko Modrićem, Ivanom Rakitićem, Mateom Kovačićem in Ivanom Perišićem, ki ponosno kažejo njegov dres. Na spletu so tudi posnetki, kako zvezdniki Real Madrida, Barcelone in Interja čakajo na podpis Dragića.

Najkoristnejši igralec (MVP) eurobasketa je pod fotografijo zapisal: »Fantje, super vas je bilo spoznati. Hvala, da ste prišli na tekmo in veliko sreče jutri.«

Četverica - Luka Modrić in Mateo Kovačić igrata v Real Madridu, Ivan Rakitić v Barceloni, Ivan Perišić pa v italijanskem Interju - je prek socialnih omrežji delila košarkarsko doživetje v dvorani American Airlines in priložila skupno fotografijo s srbskim teniškim igralcem Novakom Đokovićem, ki je bil glede na to, da v Miamiju poteka močan turnir ATP, tudi eden od visokih gostov.

Hrvaški nogometaši bodo na Floridi odigrali dve prijateljski tekmi; jutri proti Peruju in čez štiri dni z Mehiko.