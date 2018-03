Digi Hub povezuje talente Sportine Group s strokovnjaki, raziskovalci, podjetniki in organizacijami, ki so nad dosežki novih tehnologij navdušeni in jih hitro implementirajo v poslovne modele. Cilj je implementirati nov način vodenja projektov, da bi postali hitrejši, učinkovitejši in bi našim kupcem čim bolj olajšali nakupno pot in izbiro najboljšega modnega izdelka ali modne kombinacije. Digi Hub ima v DNK svoje vizije zapisano, da Sportino Group vrne med vodilna tehnološka trgovska podjetja.

Velike zgodbe nastanejo v garaži Digi Huba se je že prijel vzdevek garaža. Največje zgodbe se vedno začnejo v garaži, pa naj gre za svetovne velikane na področju IT, komunikacijskih tehnologij in platform, e-prodaje in distribucije, enako pa se je začela tudi zgodba Sportine Group, v garaži pred 25 leti. Digi Hub je hkrati valilnica nove korporativne kulture, kjer naj prevladajo podjetniški duh, odprtost, kreativnost, učinkovitost, inovativnost, prijateljstvo in zabava. Digi Hub je prostor, ki deluje po načelu odprtega inoviranja in je osredotočen v implementacijo najnovejših tehnologij na področju mode, pametnih izdelkov in prodaje. Ustanovljen je za centralizacijo vodenja in upravljanja projektov digitalnega razvoja Sportine Group, ki poteka na vseh poslovnih funkcijah v podjetju. Temeljna naloga Digi Hub-a je povezovati Sportinine talente z zunanjimi strokovnjaki, raziskovalci, podjetniki in entuziasti. Trdno namreč verjamemo, da je za uspeh podjetja ključno, da čim več znanja in aktualnih dognanj implementira v poslovni model. Prednostno pri tem mislimo na znanje blockchain tehnologij, kriptovalut, odločanja na podlagi podatkov in integracijo najboljših IT ter procesnih rešitev na posameznih poslovnih področjih.