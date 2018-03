Zgodil se je največji dogodek v zgodovini srbskega športa: Ana Ivanović, nekdanja teniška igralka, je rodila sina nogometašu Bastianu Schweinsteigerju. Vsaj glede na količino zapisov o tem dogodku v srbskih medijih je to veličasten dogodek.

Pravzaprav je bilo vse v zvezi z nosečnostjo Ane Ivanović veličastno. Sprva so od njune poroke leta 2016 naprej ugibali, ali je noseča. V to enigmo je bila vpletena tudi Ljubljana, saj je športnica na instagramu objavila svojo fotografijo na ljubljanskem mostu, srbski mediji pa so ob njej ugibali, ali nima morebiti nosečniškega trebuha. Šele mesec dni kasneje, novembra, je na svojem instagramu res potrdila novico o nosečnosti s fotografijo treh parov športnih copat. Od tedaj ni objavljala veliko svojih fotografij, tudi nosečnost je bolj ali manj skrivala pred javnostjo.

Novico o rojstvu sina pa je na instagramu objavil Schweinsteiger. Spet s fotografijo, na kateri so njegove in soprogine roke ter sinova stopala. Ponosni oče je zaradi rojstva otroka izpustil eno tekmo svoje ekipe. Ana je namesto fotografije z dečkovimi stopali objavila fotografijo otroške sobe z napisom: »Dobrodošel na svet, naš mali deček. Ne morem opisati radosti, ki jo občutimo v srcih.«

Samo da ne bo tenisač

Par pa je Srbe razveselil tudi z izbiro imena – dečku je ime Luka, kar je že nekaj let eno najbolj priljubljenih imen v Srbiji. Pa tudi na Hrvaškem, v Sloveniji, celo v Avstriji in Nemčiji, a to Srbov ne zanima, glavno, da je teniška igralka izbrala »srbsko ime«. Izbiro imena je nogometaš prepustil soprogi in ko je izbrala ime, se je s tem strinjala tudi njegova družina. Srečni oče je za nasvete o očetovstvu zaprosil Rogerja Federerja, ki je bil dan po rojstvu dečka v Chicagu. Že po twitterju mu je poslal sporočilo, da komaj čaka, da se srečata, da mu bo lahko pomagal z nasveti. Federer ima tri otroke in gotovo pozna veliko trikov o vzgoji otrok.

Pri vzgoji bo pomagala tudi njena družina, saj naj bi se kmalu preselila v Chicago prav zato, da bi pomagala pri vzgoji dečka. Ana Ivanović se je odločila, da bosta otroka vzgajala sama, čeprav soprog vztraja, da potrebujeta tudi pomoč varušk. Ana je že pred časom dejala, da bi bila rada tak starš, kot sta bila njena mama in oče. Ob tem pa si ne želi, da bi njen sin postal teniški igralec. »Želela bi si, da ne bi prišla v situacijo, da bi moj sin v roke vzel teniški lopar in bi začel igrati tenis. Ne želim mu takšnega otroštva. Želim mu, da bi imel normalno otroštvo. Moja družina je bila zaradi mojega igranja tenisa vedno razdvojena, saj je mama potovala z menoj, oče in brat pa sta bila doma,« je Ana Ivanović razložila srbskim medijem.

Nasploh pa so Srbi vzhičeni nad njenim otrokom. Celo tako, da je Blic TV po ulicah spraševal ljudi, kaj si mislijo o otroku Ane Ivanović in imenu, ki ga je izbrala. Seveda so ji vsi čestitali, prodajalka s trga ji je želela poslati sadje, starejši moški pa je z enim stavkom povzel stanje države po rojstvu sina velike srbske športnice: »Srbija je srečna, družina je srečna, oče je srečen.«