V doslej petih eksplozijah, ki so po navedbah oblasti med seboj najverjetneje povezane, sta umrli dve osebi, 39- in 17-letnik, sedem pa jih je bilo ranjenih. Policija, ki incidente preiskuje v sodelovanju z zveznima agencijama FBI in ATF, predvideva, da imajo opravka s serijskim bombašem ali bombaši, ki bombe izdelujejo sami. Narejene so namreč iz materialov, ki jih je mogoče kupiti v trgovinah s tehnično in gradbeno opremo. FBI in drugi varnostni organi so ponudili okoli 93.000 evrov nagrade tistemu, ki bi lahko podal namige o napadalcih, o njihovih motivih pa še vedno zgolj ugibajo. Prvi trije paketi so bili dostavljeni osebno pred vrata stanovanjskih hiš, četrti paket pa je nekdo odložil ob robu ceste.