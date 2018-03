Takoj po zaprtju poletnega resorta 2017 je Big Berry sprejel sodelovanje pri Slovenski hiši 2018. Skupaj s podjetjem Hosekra sta dobila nalogo zgraditi masivno leseno strukturo, pod katero so se med zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu februarja 2018 zbirali športniki, podjetniki in drugi.

Boštjan Hostej, direktor podjetij Big Berry in Hosekra: »Povabilo na takšen prestižni dogodek nas je presenetilo, toda z ekipo smo se strinjali v eni točki. Iz tega dogodka je treba potegniti najboljše, zato je treba organizirati ekipo, ki bo dostojno in v celoti predstavljala nas in naše delo.« V Pjongčang sta poleg direktorja odpotovali še dve članici skupine Big Berry, Mariliza Bonessso in Ana Iskra. Barve Big Berryja je predstavljala resnično mednarodna skupina treh različnih narodnosti: Slovenije, Hrvaške in Brazilije. Kot eden od partnerjev v Slovenski hiši je podjetje Big Berry imelo tako obveznost kot privilegij predstaviti Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah. In ker ima Big Berry inovativen in svež pogled na ustvarjanje ter postavljanje hiš na različnih lokacijah glede na različne potrebe, jim je bil projekt postavitve Slovenske hiše pisan na kožo. Z impresivno leseno konstrukcijo, narejeno po vzoru slovenskega kozolca, je Big Berry skupaj z dizajnerjem Arnoldom Vugo in arhitektoma Gregorc-Vrhovec poustvaril podobo in ambient Slovenije.

Čeprav je bila takšna odločitev nepričakovana, je bila zagotovo zaslužena. Priložnost je posledica trdega dela v preteklih letih in želje, da se razvije inovativna in edinstvena blagovna znamka, ki bo povezovala kulturno izročilo, dizajn in podjetništvo. Napredek, narejen v tem kratkem času, je izjemen in odseva trdo delo mednarodnih udeležencev. Ti brezmejno verjamejo v zgodbo, ki stoji za blagovno znamko, in jo želijo pripeljati na mednarodni trg.

Slovenska hiša je uspešna zgodba

V Slovenski hiši se je v 17 dneh zimskih olimpijskih iger odvilo okoli 20 dogodkov, prišlo je 1400 povabljenih gostov in več kot 2000 obiskovalcev, med katerimi so bili številni mednarodni športniki, poslovneži, novinarji, partnerji, dobavitelji, prostovoljci. Gre za dogodek, ki je postregel s številnimi priložnostmi za širjenje mreže in z možnostmi za nadaljnje sodelovanje. Big Berry, ki je v Južni Koreji nastopal kot samostojno podjetje, je med prireditvami v Slovenski hiši ponujal podporo, ker je s svojimi izkušnjami iz luksuznega resorta v Beli krajini, kjer je že gostil številne turistične operaterje, pokazal, kako pomembne so mednarodne povezave na področju turizma, posla in kulture.

Matic Švab, predstavnik za marketing in finance pri olimpijskem komiteju RS: »Slovenska hiša je uspešna zgodba, ki pa svoj uspeh dolguje partnerjem in ekipi, ki so hišo postavili, vključno s podjetjem Big Berry, tako, da odseva svoj edinstveni ambient. Slovenska hiša je le ena med 14 hišami in njena postavitev postavlja Slovenijo na zemljevid gostoljubnosti in uspešnosti ne samo za olimpijski komite, ampak Slovenijo kot celoto.«

Hiša, ki jo je postavljalo sedem članov olimpijskega komiteja in dva profesionalca, ki so delali po 15 ur na dan, je bila postavljena predčasno. Poleg že omenjenih so Slovensko hišo obiskali tudi pomembni gostje, kot so Ban Ki Moon, nekdanji sekretar združenih narodov, Jean Todt, predsednik mednarodne avtomobilske zveze, Sergej Bubka, podpredsednik Svetovne atletske zveze, princ Albert, dr. Janez Kocijančič in Boris Pahor.

»Odziv na projekt Slovenska hiša je bil odličen ne samo pri obiskovalcih, ampak tudi pri Korejcih, ki so bili z lokacijo zelo dobro seznanjeni in so težko verjeli, kako je hiša spremenila celoten prostor,« je razkril Peter Dokl, vodja Slovenske hiše.

Uspeh Slovenske hiše v Pjongčangu pa je zagotovo pozitivno vplival na vse vpletene poslovne partnerje, dobavitelje in sponzorje, katerih imena se po tem uspehu pojavljajo ob boku največjih globalnih podjetij.

Čeprav smo še vedno pod vplivom zimskih olimpijskih iger, pa ni veliko časa za počitek. Po uspešnem partnerstvu s Slovensko hišo v podjetju Big Berry štejemo dneve do odprtja tretje sezone na reki Kolpi in na drugih krajih. Z velikimi pričakovanji in močnimi povezavami je prvi slovenski luksuzni resort pripravljen na sprejem ne samo pomembnih ljudi z olimpijskih iger in rednih gostov, ampak tudi na druge, kot so kuharji, podjetniki, produktni oblikovalci, modni oblikovalci, fotografi in umetniki. Slednji pridejo za ves teden že v začetku aprila zaradi projekta, imenovanega BB Art Colony. Po uradnem odprtju 28. aprila 2018 bo Big Berry naslednjih 21 tednov poleg vseh dejavnosti v resortu gostil tudi:

- 21+ mednarodnih kuharskih šefov, projekt se imenuje BB Chef;

- 21+ mednarodnih fotografov, projekt se imenuje BB Photographs;

- 21+ poslovnežev, ki bodo prišli v BIG BERRY v okviru projekta BB Mastermind.