Poleg več tisoč kosov avtomatskega orožja, bomb in granat, je v policijskih rokah končalo tudi nekaj manj kot pet ton različnega eksploziva kot tudi 7762 kosov dovoljenega strelnega orožja, za katero lastniki potrebujejo dovoljenje, vključno z lovskim orožjem, je v ponedeljek na svoji spletni strani poročal Novi list.

Na hrvaškem notranjem ministrstvu so izpostavili, da je njihova kampanja razglašena za najuspešnejšo tovrstno kampanjo v zgodovini Združenih narodov.

Policija orožje prišla iskat na dom

Med kampanjo niso kaznovali državljanov, ki so policiji prostovoljno prijavili svoje nezakonito pridobljeno orožje. Državljane so še enkrat pozvali, naj sami ne prinašajo orožja ali eksplozivnih naprav na policijo, temveč naj pokličejo na številko 192, nato pa policijski strokovnjaki na varen način prevzamejo orožje na njihovih domačih naslovih.

Hrvaška policija je dodala, da ne vodijo statistike o tem, koliko orožja in eksplozivnih naprav so dodatno zaplenili med preiskavami. Sporočili so, da so v letu 2016 in 2017 vložili 855 kazenskih ovadb zaradi nedovoljenega posedovanja, izdelovanja ter nabave orožja in eksplozivnih snovi, kar samo kaže, koliko orožja je na Hrvaškem več kot 20 let po koncu vojne.

Za tovrstna kazniva dejanja so predvidene kazni do treh let zapora.