Tanja Lesničar - Pučko: Gremo volit? Ali raje žrebat?

Prav v dneh, ko je predsednik vlade presenetil s svojim odstopom, sem brala knjigo flamskega antropologa Davida Van Reybroucka s pomenljivim naslovom Proti volitvam. Naslovna ideja me je begala, ker kljub očitnosti, da splošne volitve ne zagotavljajo demokratičnosti, nisem videla boljšega mehanizma, ki bi jih lahko nadomestil. Tudi Van Reybrouck začne z isto očitnostjo: okoli 90 odstotkov svetovnega prebivalstva verjame v demokratično ureditev, hkrati pa razočaranje nad njo znova poraja želje po močnem voditelju, ki ga ne bi ovirale »malenkosti«, kot sta parlament in civilna družba. Najhujši dvom kažejo ravno prebivalci EU, kjer je že leta 2012 le okoli 28 odstotkov zaupalo nacionalnim parlamentom, le 33 pa EU. Danes je verjetno le še slabše. S tem v zvezi avtor ovrže še eno »resnico«, namreč da se ljudje ne zanimajo več za politiko. Nasprotno, v 60. letih se je povprečen zahodni Evropejec zanimal za politiko še manj, ker je verjel v demokracijo in šel le na volitve. Danes je obrnjeno: zanima se za politiko, ker ne zaupa politikom, in zato ne voli, ali pa je nestanoviten, niha k skrajnim strankam oziroma k »novim obrazom«. Da pa so volitve v korist višjih slojev, je ob prvih angleških volitvah opozarjal že Rousseau sredi 18. stoletja. Po francoski in ameriški revoluciji so predstavniški sistem uvedli, ker so vedeli, da bodo tako na oblast prišli izbranci. Mnogi so še malo prej služili kralju, večinsko pa so verjeli, da revni niso zmožni vladati. Predstavniški volilni model in ponavljajoči se mandati so nujni pogoj za ustvarjanje politične kaste. Kaj je rekel Cerar ob odstopu? Da oblast vrača ljudstvu. Natanko tako: oblast je ljudska en dan, ko volimo. Potem je spet takoj v krempljih različnih interesov posameznikov.