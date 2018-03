Na ministrstvu za zdravje so za STA potrdili, da so podali soglasje k ustanovitvi lekarne pri Zdravstvenemu domu Grosuplje in odločbo o verifikaciji lekarne. S tem bo Lekarna Ljubljana lahko začela poslovanje v novi lekarni, bo pa zaprla grosupeljsko lekarno Sončni dvori.

Slednjo bo morala zapreti, ker mora biti v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti na eno lekarno vsaj 6000 prebivalcev. Glede na število prebivalcev v Grosupljem so to tri lekarne. Lekarna Ljubljana pa si očitno od nove lokacije več obeta. Po besedah direktorja Lekarne Ljubljana Marjana Sedeja so v novo lekarno vložili okoli 1,2 milijona evrov. Pa tudi na občini menijo, da je takšna selitev dobra, ker »si želimo boljše oskrbe, pa tudi občani bodo veseli, če bodo neposredno blizu zdravstvenega doma lahko šli v lekarno po zdravila«, je za STA dejal direktor grosupeljske občinske uprave Dušan Hočevar.

Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je bil sprejet pred dvema letoma, sicer nalaga, da mora biti najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena po javni cesti, v urbanih področjih najmanj 400 metrov. Na ministrstvu so navedli, da razdalja med obstoječo lekarno in novo lekarno znaša 402,03 metra, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pa je Lekarna Ljubljana priložila izmero - strokovno mnenje geodetskega izvedenca Matjaža Mlinarja iz februarja lani. Izpolnjevanje ostalih zakonskih pogojev za ustanovitev nove lekarne pa že prej ni bilo sporno, so pojasnili na ministrstvu.