Kot so v KSS zapisali na svojih spletnih straneh, je določanje plač v kolektivnih pogodbah pod minimalno plačo v Sloveniji nekaj povsem »normalnega« in do sedaj se zaradi tega še noben sindikat ni odločil za tožbo. Kot je razvidno iz priloženega gradiva, KSS toži eno od podjetij za proizvodnjo izdelkov iz aluminija.

»Na Ekonomsko-socialnem svetu so sindikalne centrale vsakokrat pred sprejemanjem zakonodaje celo soglašale z danes veljavnimi rešitvami na tem področju. Zaradi takšne 'ustaljene prakse' smo v Sloveniji popolnoma razvrednotili vrednoto delo, saj v večini dejavnosti prejemeta čistilka in inženir enako plačo,« so zapisali.