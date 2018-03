Kot prvi je za Slovenijo skočil Domen Prevc, ki je poletel 237,5 m, vendar se mu je drugi skok nato ponesrečil, saj je pristal pri zgolj 132 metrih. Drugi Slovenec Damjan je poletel 207,0 m in 218 m, odličen je bil tudi Bartol, ki je skočil 203 m in 226 m. Peter Prevc je najprej skočil 210,5 m, v drugo pa se je v neposrednem boju za končno drugo mesto boril s Poljakom Kamilom Stochom, Slovenija je imela namreč na drugem mestu le dobre tri točke prednosti pred Poljaki pred zadnjim poletom obeh reprezentanc. Ker ga je Stoch preskočil za slabih 20 metrov, so Poljaki prehiteli Slovenijo, ki pa je osvojila odlično tretje mesto. Norvežani so zmagali z gromozansko prednostjo okroglih 265 točk pred prvimi zasledovalci.