Obsežen in na trenutke zelo čustven je bil današnji zagovor 28-letnega Dejana Orniga, ki mu tožilstvo očita napad na informacijski sistem Tetra, ponarejanje listin in neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje. V njem je spregovoril o svojem težkem otroštvu in nasilju, ki ga je bil deležen med odraščanjem in zaradi katerega se je bil prisiljen že pri 16 letih osamosvojiti. Prav zaradi negativnih izkušenj je želel biti policist. Zato se ne počuti krivega in pravi, da je le preveč naivno in slepo zaupal policiji.

Prvoobtoženi Ornig se je na zatožni klopi ljubljanskega okrajnega sodišča pred sodnico Majo Šuštar znašel, ker naj bi med januarjem in marcem 2014 ob pomoči soobtoženega Gregorja Gregoriča neupravičeno spremljal in prestrezal podatke v policijskem komunikacijskem sistemu Tetra. Ornig je obtožen tudi, da naj bi nato še 19. decembra 2014 v radijsko postajo, ki jo je posedoval, vnesel številko ISSI in naredil klon radijske postaje patrulje policistov za izravnalne ukrepe ter tako ponovno vdrl v sistem in oviral komunikacijo med policisti. Ljubljansko tožilstvo Orniga dolži tudi ponarejanja listin, saj so policisti v hišni preiskavi pri njem našli ponarejeno službeno izkaznico policije z njegovo fotografijo in na njegovo ime, po besedah prič naj bi se Ornig nekajkrat tudi lažno predstavljal kot policist. V obtožnem predlogu je še očitek o neupravičenem zvočnem snemanju, ki naj bi ga Ornig zagrešil med skrivnim snemanjem pogovora nekdanjih sodelavcev, h kateremu naj bi se zatekel zaradi dokazovanja šikaniranja.

Na zvezi s policisti Obtoženi Ornig se je zagovarjal kot nedolžen. Poudaril je, da je bil v kritičnem času na zvezi predvsem s policistom Mihom Rističem, ki je na policiji vodil interna izobraževanja za ravnanje s sistemom Tetra. Sporočal mu je ugotovitve o ranljivosti sistema, ta naj bi jih posredoval tudi vodji operativno-komunikacijskega centra Robertu Bajuku, s katerim je bil Ornig prav tako enkrat na sestanku. Takrat naj bi mu tudi povedali, da so na policiji zaznali vdore. Ornig trdi, da je bil njegov namen le pomagati. Ko je izvedel, da naj bi na policiji delali proti njemu, je šel z zgodbo v javnost, čez čas sta sledili najprej hišna preiskava in nato še ovadba. V zvezi s sodelovanjem s policijo se je Ornig dotaknil tudi svojih aktivnosti, ki jih je že pred kritičnim časom počel kot tajni operativni sodelavec policije in ki jih obravnava specializirano državno tožilstvo v ločenem postopku. Takrat je bil v navezi s policistom Klemnom Radetičem, vdiral pa je v zasebne pogovore in profile policiji zanimivih oseb. Pripadnike ekstremističnih skupin je začel sicer sprva spremljati na lastno pest (predvsem zaradi njihovih verbalnih in tudi fizičnih napadov na skupnost LGBT), kasneje je to počel kot tajni policijski sodelavec Picasso. Takrat naj bi bil tudi ves čas na zvezi z Radetičem in kasneje še s policistom Mitjo Mišigojem. O ponarejeni službeni izkaznici policije je Ornig povedal, da jo je imel zaradi zbirateljstva in občutka varnosti, da pa je nikoli ni zlorabil.