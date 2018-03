Kako aktivirati starejše zaposlene

Kakšen je vpliv spremenjenih načinov dela, ki so posledica modernizacije, avtomatizacije, optimizacije delovanja podjetij in organizacij, na ljudi, kako vpeljati strategijo učinkovitega upravljanja starejših zaposlenih ob upoštevanju spremenjenega načina dela ter kako upoštevati kompetence prihodnosti, kako motivirati in katera komunikacijska orodja nam pomagajo pri promociji in spreminjanju stališč zaposlenih ter pri seznanjanju zaposlenih s strategijo upravljanja starejših zaposlenih. Vse to so teme, ki jih bodo obravnavali na delavnicah Aktiviranje potenciala 45+, ki jih pripravlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS v sklopu projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.