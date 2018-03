Težave letala, ki je bilo na poti iz Jakutska v rudnik zlata v Krasnojarsku, so se pojavile že pri vzletu, ko so delno odpadla vrata letala. »Tovorno letalo AN-12 družbe Nimbus Airlines je imelo težave pri vzletu. Zaradi razpoke je z letala padel dragoceni tovor,« so zapisali pri Siberian Times.

Pilot letala je lahko zasilni pristanek izvedel šele šele v 26 kilometrov oddaljenem Maganu, med letom pa je z letala na pisto in širše območje med Jakutskom in Maganom padlo več zlatih palic, diamantov in dragocenih kovin. Kot navajajo ruski mediji, ni bil nihče poškodovan.

Po navedbah ruskih medijev je vrednost izgubljenega tovora približno 21 milijard rubljev (300 milijonov evrov). Letalo je v lasti podjetja Chukotka, ki se ukvarja z rudarstvom in geologijo. Kot navaja Bussines Insider, so letališki delavci, ki so letalo pripravili za vzlet, priprti, čeprav za zdaj še ni znano, ali je šlo pri incidentu za človeško napako. Tajna služba je območje zaprla in intenzivno išče raztreseni tovor. Dragoceni tovor seveda nadebudno išče tudi lokalno prebivalstvo.