Delamaris – izdelki iz zakladnice morja

Delamaris, edini slovenski ponudnik ribjih konzerv, prinaša na naše krožnike okus odličnih ribjih jedi za vsako priložnost. Teknejo med hitrim kosilcem v službi, za slastno malico ali večerjo v dvoje. Paleta izdelkov Delamaris, ki so brez umetnih dodatkov in glutena, obsega ribe z zelenjavo, filete skuše, sardine, paštete, tunino, tunino z zelenjavo ter inčune.

Za lepši dan – Barcaffe

Nekoč najbolj znana doma skuhana turška kava, danes sinonim za celo vrsto kavnih užitkov Za lepši dan, od espressa do instantnih vrečk in kapsul za hitro pripravo. Fino mleta kava ustvari močno pijačo z rahlo grenkim okusom, ki jo prepoznate po mikavni penici, omamnem vonju in polnem okusu.

Tradicija izdelkov Zelene doline

Zgodba o mleku in mlečnih izdelkih Zelene doline se začne na več kot 1100 slovenskih kmetijah, zavezanih kakovosti in tradiciji pridelave mleka. Vse so vključene v sistem sledljivosti, ki kupcem prek spletnega mesta ali mobilne aplikacije omogoča sledenje izvoru mleka vse do kmetije, ki je mleko pridelala.

Izdelki Zlato polje za aktiven dan

Dan lahko začnete z žiti za zajtrk, za okusno kosilo pa si pripravite rižoto, saj Zlato polje ponuja pester izbor rižev za vse okuse. Odločite pa se lahko tudi za testenine, ki so narejene iz najboljšega zdroba pšenice durum. Aktiven dan pa zaključite z zdravo večerjo, narejeno iz mlevskih izdelkov Zlato polje.

Perutnina Ptuj za sodobnega potrošnika

Perutnina Ptuj prva v Sloveniji uveljavlja standard, ki način reje perutnine približuje nekdanjim kmečkim dvoriščem. Izdelki Natur Premium so namenjeni sodobnemu potrošniku, ki ga ne zanima le končni izdelek, temveč tudi ozadje pridelave: ker sam nakupuje odgovorno, zahteva vrhunsko kakovost tudi od proizvajalca.

Gurmanski užitki z izdelki Z'dežele

Okus domačnosti je izdelke znamke Z'dežele naredil za nepogrešljiv del gurmanskih užitkov slovenske kulinarične zakladnice. Dolgoletne izkušnje in naložbe v znanje jih uvrščajo v sam vrh proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. Hrenovke Z'dežele, hmeljarske klobase in suho domačo salamo poznajo vsi.

Čokolešnik – znamka našega vsakdana

Vsi se spomnimo antologijske izjave: »Čokolešnik, dober, kot da jem veliko čokolado z lešniki.« Ampak znamka Čokolešnik ni stvar nostalgične preteklosti, temveč našega vsakdana: instantne žitne kosmiče s čokolado in z lešniki pripravite hitro ter preprosto z mlekom, brez kuhanja.

