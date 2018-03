Za prevoz raje kot limuzine uporablja javna prevozna sredstva. Odrekel se je bivanju v papeški palači in se vselil v manjše stanovanje v namestitvenem kompleksu za kardinale in goste v Vatikanu. Kmalu zatem, ko je prevzel pontifikat, je dal na Trgu svetega Petra postaviti prhe za brezdomce. In jih že večkrat povabil na obisk.

Rad se srečuje s preprostimi verniki in tudi sicer spodbuja duhovnike k tovrstnemu druženju. V duhovniških vrstah se bori proti posvetnosti in karierizmu, škofe in duhovnike poziva k boju proti »duhovni alzheimerjevi bolezni«. Tudi o istospolno usmerjenih ne govori kot o gobavcih, ampak kot božjih otrocih. Na posvetne funkcije pri vodenju cerkve previdno, a vztrajno, vrača ženske. Bolj kot kateri koli njegov predhodnik poskuša očistiti gnojno rano pedofilije in drugih zlorab otrok med cerkvenimi zidovi. Bolj kot kateri koli njegov predhodnik je tudi kritičen do potrošništva, kapitalizma in človeške brezobzirnosti do narave.

Prinašalec reform Vse to je papež Frančišek, ki je včeraj praznoval obletnico vodenja rimskokatoliške cerkve. Pet let je minilo, odkar je bel dim nad Sikstinsko kapelo oznanil, da je katoliška cerkev dobila novega papeža. Benedikta XVI. (Nemec Joseph Ratzinger), ki je nepričakovano odstopil, je nič manj nepričakovano nadomestil argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio, ki si je ime Frančišek izbral po svetniku Frančišku Asiškem. V zgodovini že 266. papež, prvi latinskoameriških korenin, je vse od prvih besed, ki jih je izrekel v pozdrav množici, zbrani na Trgu svetega Petra, pokazal, da so kardinali izbrali nekoga, ki se bo resno lotil prepotrebne reforme katoliške cerkve, ki jo že dolgo pestijo upadanje zaupanja ljudi vanjo, finančne in pedofilske afere ter vse hujše kadrovsko hiranje.