Tržnice ne dajo

Nadškofija Ljubljana, Stolni kapitelj Ljubljana in Stolna župnija Ljubljana so ljubljanski občini povzročili nemalo težav z zahtevo po določitvi pripadajočih zemljišč ob stavbah v središču mesta. Njihova zahteva se namreč nanaša tudi na parcelo, na kateri je osrednja ljubljanska tržnica. Dokler bo v zemljiški knjigi na parceli zaznamek o tem postopku, občina ne bo mogla pridobiti gradbenega dovoljenja za parkirno hišo pod tržnico, ureditev tržnice in dozidavo Mahrove hiše. Postopek določitve pripadajočega zemljišča pa lahko traja več let. Pri Plečnikovem stadionu na primer poteka že skoraj desetletje in je še vedno zgolj na prvi stopnji.