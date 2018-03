Za Kozinovo in njeno ekipo je to najpomembnejša tekma kariere, zato bodo zadnjih nekaj dni zaradi prilagajanja na časovno razliko pred dvobojem izkoristili za didaktične in taktične treninge kar v ZDA. Na prizorišču jih čakajo še medijske obveznosti, doping kontrola, zdravniški pregledi, v četrtek pa uradno tehtanje.

Kot so sporočili iz tekmovalkinega tabora, je slovenska boksarka priprave na marčevski dvoboj začela takoj po novem letu in v tem času opravila 378 ur treninga, 192 rund sparingov z 18 različnimi boksarji iz Slovenije, Nemčije ter BiH, kjer je v Banjaluki v klubu Sv. Georgije trenirala pod vodstvom trenerja Duška Zorića. Trenerji ocenjujejo, da je Kozinova pred najpomembnejšim dvobojem kariere v življenjski formi, prav tako pomembno pa je, da je v vsem pripravljalnem obdobju ostala zdrava.

Nasprotnica, 29-letna Južnoafričanka, je zelo izkušena. Lani je bila izbrana za najboljšo boksarko afriške celine, borila pa se je tudi za naslov svetovne prvakinje WBF ter tesno, po točkah, izgubila z rojakinjo Nori Tenge.

»Taktike ni. V dvoboj vstopamo brezkompromisno in samozavestno. Pričakujemo 10 težkih rund. Vem, da bo Ema iztisnila iz sebe 110 odstotkov in ne bo prav nič taktizirala. Zaveda se, da si mora to zmago krvavo prigarati. V času priprav smo storili vse, kar je bilo v naši moči, zato v ZDA odhajamo sproščeni in samozavestni z željo, da v Slovenijo prinesemo zgodovinski uspeh. To je naslov svetovne prvakinje GBC ter ubranimo naslov svetovne prvakinje Wiba. Zelo smo hvaležni vsem, ki so nas podprli: sponzorjem ter ljubiteljem boksa in prijateljem,« je pred odhodom v ZDA povedal trener Rudolf Pavlin.

Kozinova je naslov po verziji Wiba osvojila 16. decembra v Banjaluki, kjer je ugnala Madžarko Doro Tollar s tehničnim knock-outom v tretji rundi. Komaj 19-letna Ljubljančanka je trenutno najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini poklicnega boksa na svetu.