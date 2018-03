Predsednik SMC Miro Cerar je v nagovoru članov kongresa v Mariboru izpostavil že opravljeno delo stranke in vlade, ki jo vodi, a poudaril, da njihovo delo ni končano. »Zato je potreben drugi mandat in zato se borimo zanj. Ker je treba delo opraviti do konca,« je poudaril Cerar, edini kandidat za nadaljnje vodenje stranke.

Cerar je v nagovoru najprej poročal o delu in uspehih stranke v zadnjem mandatu, ko SMC tudi vodi vlado. Med drugim je naštel gospodarsko rast, zmanjšanje brezposelnosti in javnega dolga ter napredovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti. Izrazil pa je željo, da člani kongresa njegovo poročilo o delu stranke ter vlade in kandidacijski nagovor razumejo kot celoto. »Le če nas preveva skupen ponos nad doseženim, si zaslužim vaše ponovno zaupanje,« je dejal.

Kongresa se udeležuje skupno 350 ljudi, od tega 224 članov z glasovalno pravico. Med gosti kongresa so tudi strankini poslanci in nekateri ministri. Člani kongresa bodo danes sicer potrjevali tudi strankin volilni program za obdobje 2018-2022, ki ga bo predstavil predsednik programske konference Aleksander Kešeljević. Načrt dela zajema 175 ukrepov na 21 področjih.

Vodja poslanske skupine SMC in podpredsednica stranke Simona Kustec Lipicer je pred kongresom dejala, da njihova stranka vsa štiri leta intenzivno dela, in verjame, da ne potrebujejo dodatne posebne volilne kampanje, ker rezultati že govorijo sami zase. Ključno pa je, da bodo za volitve predstavili program, ki je razvojni program za državo za naslednjih deset let.