Ljubljanska občina je objavila razpis za prenovo in širitev pokopališča v Polju, skupaj ocenjeni na 3,7 milijona evrov. Prijave izvajalcev zbirajo še en teden, nato bodo preverili njihovo sposobnost izvedbe del ter jih pozvali k oddaji ponudbe. A ti postopki se ne bodo smeli preveč zavleči, saj morajo dela steči do 22. junija, ko se izteče rok v eni od odločb o razlastitvi lastnika zemljišča. Verjetno je tudi za to občina dela razdelila na dve etapi: prva predvideva pripravljalna dela in ureditev pokopališča in mora biti končana v pol leta, druga, zahtevnejša, pa zajema gradnjo poslovilnega objekta z nadstrešnico in parkiriščem; zaključili naj bi jo do konca prihodnjega leta.

Širitev je predvidena zahodno od obstoječega pokopališča na pasu zemljišč proti naselju individualnih hiš ob ulici Polje cesta XL. »Nove pokopne površine bodo po celotni dolžini obstoječega pokopališča. Pokopališče bo urejeno kot park s klopmi, pitniki in delom, kjer bo urejen raztros pepela. Na južnem delu območja, namenjenega razširitvi, je predvidena gradnja poslovilnega objekta z nadstrešnico, s parkiriščem in parkovno ureditvijo,« so v razpisni dokumentaciji zapisali na ljubljanski občini.