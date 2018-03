»Zakaj je hrvaško ministrstvo za kulturo svojo suhozidno dediščino lahko zaščitilo z zakonom, Slovenija pa svoje še ni?« je številne strokovnjake na javni tribuni v Sežani vprašal Boris Čok, mojster te tradicionalne gradnje. Odgovorila mu je Saša Roškar, zaposlena na zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, češ da je pri nas vpisana v register nesnovne dediščine, in dodala: »Normativno varovanje ni vedno pozitivno, ker potem za vsak poseg potrebuješ dovoljenje. Pomembnejše je ozaveščanje domačinov, da potem sami to varujejo in vzdržujejo.« Ob očitkih številnih udeležencev, da to ni dovolj, jo je dopolnila Barbara Žižič z ministrstva za kulturo, da bo letos poleti začel veljati predpis, na podlagi katerega bodo občine lahko uvedle svoje prostorske inšpektorje, ki bodo to, kar je vpisano v občinske prostorske načrte, lahko ustrezneje varovali.

Množično obiskan posvet Posvet, ki ga je organiziralo Partnerstvo kraške suhozidne gradnje, je privabil številne domačine, ki so v uvodu prisluhnili Petru Liparju (fakulteta za gradbeništvo), Luciji Ažman Momirski (fakulteta za arhitekturo), Urški Kranjc (LUZ), Nataši Đukić Vasič (Krasinvest), Robertu Kralju (policijska postaja Sežana), Stojanu Ščuki (direktor Park Škocjanske jame), Danilu Antoniju (predsednik partnerstva) ter Anu Kahuna (civilna javnost).