Mama in hčerka sta se za piškote s kanabisom odločili, ker imata obe težave z nespečnostjo: »Raje pojem piškot kot vzamem uspavalne tablete.« In je dodala, da je bila presenečena, saj piškoti res delujejo in zdaj odlično spi. Prej je bila namreč velika ljubiteljica kajenja marihuane. »Tega sicer nisem počela v mladih letih, pač pa pozneje. Osem let sem kadila skoraj vsak dan. Veliko raje imam marihuano kot pa alkohol,« je priznala. Nato pa se ji je nekega dne zgodilo, da se je popolnoma drugače odzvala na marihuano: »Osem ur nisem mogla govoriti in sploh ni bilo več zabavno. Zato sem nehala.«

Poleg ljubezni do kanabisa pa je priznala še eno veliko radost: preklinjanje. »Rada imam besedo na F, velikokrat jo izgovorim, a ne vedno na prostaški način. Obstaja veliko načinov, kako uporabiš to besedo,« je razložila in nemudoma dodala, da se trudi, da doma pred otroki ne bi zvenela kot tovornjakar, zato ne preklinja.