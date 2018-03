Paul Newman žrtvoval del svoje plače za soigralko

Susan Sarandon je ena najglasnejših zagovornic enakega plačila za ženske in moške. V nedavnem intervjuju za radio BBC pa je razkrila, da se ji je nekoč zgodilo, da ji je njen soigralec dal del svojega plačila le zato, da bi bila plačana enako. To je bil nihče drug kot Paul Newman, zgodilo pa naj bi se leta 1998, ko sta skupaj z Genom Hackmanom igrala v filmu Somrak. Moška sta bila plačano enako, Susan Sarandon pa manj. »Igralca sta imela dogovor, da bosta nastopala pod enakimi pogoji, mene pa so iz tega izključili, čeprav so vse tri oglaševali kot glavne junake in smo bili vsi trije na plakatih za film. Tedaj je Paul dejal, da mi bo dal del svojega honorarja,« je razložila 71-letna igralka.