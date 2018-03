Obkoljeni

Italija je najnaprednejša država na svetu. Če želimo videti, kakšna bo prihodnost, ni treba leteti niti v Peking niti v Washington. Dovolj se je zapeljati do Benetk in naprej skozi Padovo, Bologno in Firence do Orvieta in potem morda zaviti do Varzija pri Genovi in gor do Milana. Ob stranskih cestah od vasi do vasi so ljudje več kot pripravljeni govoriti o razočaranju, ker so časi blagostanja minili, delovna mesta izginila, sindikati so izgubili zobe, država pa ne zna več zagotoviti, da se bodo z malo dobre volje, razvrednotenjem nacionalne valute in malo dobre volje stvari uredile same od sebe, obljuba boljšega življenja pa bo ponovno zvenela prepričljivo. Ne. Ne. Tako kot so stvari šle do sedaj, ne bodo šle več naprej. Potrebna je revolucija v jeziku, ki ga ljudje razumejo. Tukaj so se najprej spomnili, da je proti okostenelim generacijam politikov smrtonosno eno samo orožje. Posmeh. Leta pred Donaldom Trumpom je komik Beppe Grillo odkril, da je pot do oblasti posuta s slabimi šalami.