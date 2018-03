»Proučili smo vlogo investitorja. Komisija je vlogo zavrnila, ker je to podjetje kapitalsko neustrezno,« je povedal Počivalšek in dodal, da so proučitev podjetja zaupali tudi družbi PWC svetovanje.

Kapitalsko neustrezno podjetje Tako komisija kot družba PwC sta po ministrovih besedah ugotovili, da so »izgube investitorja, ki so presegle polovico osnovnega kapitala, takšne, da je to podjetje kapitalsko neustrezno«. »Ne po slovenski ne po evropski zakonodaji mu ne moremo podeliti te subvencije,« je dodal minister. Mariborski župan Andrej Fištravec je danes sporočil, da bi podjetje EON Reality v Mariboru lahko zaposlilo okoli 250 perspektivnih visokotehnoloških kadrov, da pa se po zavrnitvi državne podpore po informacijah občine seli na Madžarsko.