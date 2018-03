Meteorologi ne napovedujejo tako močnih vetrov kot pred tednom dni, zato pa bodo snežne padavine toliko večje in bodo zakopale mesta, kot so New York, Boston in Philadelphia, kjer pričakujejo do 30 centimetrov debelo snežno odejo.

Newyorško letališče JFK je odpovedalo več kot 400 poletov, Newark več kot 460, manjše letališče LaGuardia pa je že v torek zvečer odpovedalo 25 odstotkov prometa. Boston je v sredo ostal brez skoraj 200 poletov in okrog 100 odpovedi bo sledilo v četrtek.

Novo neurje prihaja, ko komunalne službe še niti niso povsod po regiji uspele odpraviti posledic zadnjega. V sredo je bilo brez elektrike še vedno okrog 90.000 odjemalcev v New Yorku, New Jerseyju in Pensilvaniji.

Sneg in veter ovirata promet na avtocestah in železnicah, ki so uvodoma le zmanjšale urnik, niso pa prometa povsem prekinile kot med zadnjim neurjem.