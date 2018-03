O pomenu sklenitve zakonske zveze, registraciji zunajzakonskega partnerstva in ob tem formalnopravni ureditvi lastnine nepremičnine, v kateri zakonca živita ali pa jo imata za počitniške ali druge namene, smo se pogovarjali z znano celjsko odvetnico Alenko Grad Pečnik. Nase je opozorila tudi na nedavnem zelo obiskanem dogodku Ljubezen od A do Ž v Festivalni dvorani, kjer so se odprla številna vprašanja, vezana na lastnino, predvsem stanja nepremičnin po ločitvi oziroma razhodu. Izkazalo se je, da pari na začetku zveze v povezavi z nepremičnino vstopajo v odnose precej naivno, z mislijo, da se s partnerjem ne morejo raziti, oziroma pravno zelo nepripravljeni. Pri tem odvetnica poudarja: »Priporočljivo je, da se vse zadeve v povezavi z lastnino nepremičnine, ki pripada zakoncema ali zunajzakonskemu paru, rešijo, ko so pari še prijatelji in delajo v skupno dobro, in ne potem, ko pride razveza in skupnost razpade, saj takrat po navadi prevladujejo zelo mešani, največkrat negativni občutki, ki ne gredo v smeri rešitve.«

Določila o razpolaganju zakoncev s skupnim premoženjem in njegovem upravljanju so podobna tako v ZZZDR kot v družinskem zakoniku (DZ). Zakonca se lahko dogovorita, da le eden izmed njiju upravlja skupno premoženje ali pa samo en del. Dogovorita se lahko tudi, da le eden upravlja skupno premoženje in razpolaga z njim. Ta zakonec mora vedno upoštevati koristi drugega zakonca. Od dogovora zakoncev, da le eden od njiju upravlja skupno premoženje, lahko vsak kadar koli odstopi, vendar ne ob neugodnem času,« pojasnjuje odvetnica.

»Skupno premoženje zakoncev je tisto, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Skupno premoženje je torej skupna last zakoncev. Deleža zakoncev na skupnem premoženju sta nedoločena. Zakonec ne more razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, predvsem pa ga ne more odsvojiti ali obremeniti. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) izrecno določa, da se pravice na nepremičninah, ki so skupno premoženje, vpišejo v zemljiško knjigo na ime obeh zakoncev kot njuno skupno premoženje po nedoločenih deležih.

Potrebno je dokazovanje

Zakonca se lahko sama sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju in o samem načinu delitve premoženja, če sporazumno delita svoje premoženje. Če pa se ne moreta sporazumeti o tem, zahtevata, da deleža na skupnem premoženju določi sodišče. ZZZDR namreč določa pravno domnevo, da sta deleža na skupnem premoženju zakoncev enaka. Pri tem Alenka Grad Pečnik dalje pojasnjuje:

»Le če zakonca s to pravno domnevo nista zadovoljna, lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Kadar obstaja spor o deležu vsakega zakonca na skupnem premoženju, sodišče ne upošteva le dohodka vsakega zakonca, ampak tudi druge okoliščine, kot so na primer pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgoja otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja ter vsaka druga oblika dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja. Pred ugotavljanjem deleža vsakega zakonca na skupnem premoženju pa se ugotovijo dolgovi in terjatve zakoncev do tega premoženja. Ob delitvi skupnega premoženja lahko eden od zakoncev zahteva, da se mu na račun njegovega deleža dodelijo predvsem tisti predmeti, ki so namenjeni za opravljanje njegove obrti ali poklica in mu omogočajo pridobivanje plače. Prav tako lahko zahteva, da se mu dodelijo predmeti, ki so namenjeni izključno njegovi osebni rabi. Po zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev pa se zaščitena kmetija ne more deliti, čeprav spada v skupno premoženje zakoncev; kmetijo lahko deduje en sam dedič.«

Če nastane delitev skupnega premoženja, veljajo pravila, ki veljajo za delitev solastnine. Načine delitve lahko zakonca določita sama sporazumno z delilno pogodbo in potem delitev tudi sama izpeljeta. Opravita jo lahko v naravi, tako da si med seboj razdelita posamezne predmete skupnega premoženja, da si razdelita tudi posamične predmete, to je fizična delitev, ali pa predmete prodata in si razdelita dobiček, to je civilna delitev, možno pa je tudi, da en zakonec izplača drugega v denarju.