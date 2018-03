Ostra zima s hudim mrazom je poskrbela, da je po državi ogromno jezer, bajerjev in mlakuž zamrznjenih, led pa vabi drsalce in sprehajalce. A v teh dneh se razmere drastično spreminjajo, zato opozorilo o hudi nevarnosti med hojo po talečem se ledu ni odveč. Mariborski gasilci so v torek iz Perniškega jezera rešili psičko Luno. Akcija je bila uspešna, nauk zgodbe s srečnim koncem pa zelo jasen. »Ni vsaka zima taka kot letošnja, tako da tudi intervencij, ko rešujemo ljudi ali živali, ki se jim udre led pod nogami, k sreči ni veliko. Lani nismo imeli nobene, letos je bila to prva in naj tako tudi ostane. Že ob mrazu je hoja po ledu, pa če je še tako debel, nevarna. Zdaj, ko se začenja taliti, pa je ta nevarnost še toliko večja. Res pozivam vse ljudi, naj ne izzivajo usode. Naši fantje redno vadijo reševanje, ob tem pa se v popolni opremi tudi kdaj spustijo pod led. Vsi povedo, kako grozen je občutek. Pa gre za vajo, gre za izurjene ljudi, ki so v popolni potapljaški opremi,« je dejal poveljnik mariborskih poklicnih gasilcev Primož Osojnik.

V torek zjutraj so namreč mariborski gasilci prejeli obvestilo, da je v Perniško jezero padel večji pes. Na kraju dogodka so ugotovili, da gre za psičko Luno in da je v smrtni nevarnosti. Od 150 do 200 metrov od brežine jezera se ji je zlomil led in je padla v ledeno vodo. Kljub temu da je bila v ledeni vodi vsaj pol ure, se je ob prihodu reševalcev še vedno s sprednjimi kremplji držala za led in ni potonila, kar kaže izjemno voljo za preživetje. »V takšni situaciji lahko žival reagira neprištevno in napadalno. A psička Luna je ostala mirna in se reševanju ni upirala. Izvlekli smo jo iz vode v čoln in jo potegnili do brežine ter jo prenesli do lastnika, ki je na toplem poskrbel zanjo,« so na svoji spletni strani zapisali štajerski gasilci. pk