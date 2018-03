Cape Town letos še ne bo ostal brez vode

Južnoafriške oblasti so za turistično metropolo Cape Town letos že večkrat napovedale in prestavile t. i. dan nič, ko naj bi mesto zaradi najhujše suše v zgodovini države ostalo povsem brez vode. Danes pa so sporočile, da do tega vendarle ne bo prišlo, saj ima mesto dovolj zalog vode do avgusta, ko je država že globoko v deževnem obdobju.