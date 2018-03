Potem ko je finsko-luksemburški finančni sklad KJK Capital konec leta 2014 od menedžerjev odkupil 51-odstotni lastniški delež družbe Iskra industrija sestavnih delov (Iskra ISD), je pred dnevi postal njen stoodstotni lastnik. Preostalih 49 odstotkov družbeniškega deleža mu je prodalo pet fizičnih oseb z nekdanjim direktorjem Jurijem Tepino na čelu.

Dogovori o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za preostalo lastništvo Iskre ISD so se začeli že sredi lanskega leta, smo izvedeli neuradno. Za uspešno sklenitev kupčije sta bila med drugim dogovorjena dva odložna pogoja. Eden je nalagal reprogramiranje obstoječih posojil in podaljšanje najemnih pogodb na lokaciji proizvodnih zmogljivosti Iskre ISD. Iz prenosa lastništva v sodnem registru lahko sklepamo, da sta bila odložna pogoja izpolnjena.

Koliko so odšteli za nakup 49-odstotnega lastniškega deleža Iskre ISD, v KJK Capitalu niso odgovorili. Iz dokumentacije, s katero smo se seznanili v uredništvu Dnevnika, pa je razvidno, da si bodo Jurij Tepina, Miroslav Destovnik , Branko Arh , Peter Hkavc in Ivo Jeraša razdelili skupaj 8,12 milijona evrov. Od tega zneska bo Tepina, ki je bil lastnik skoraj polovice prodanega lastniškega paketa, prejel 3,95 milijona evrov. Zakaj so se odločili prodati skoraj polovični lastniški delež Iskre ISD, smo želeli vprašati Tepino, vendar nam ni uspelo stopiti v stik z njim.

Najeli skoraj 15 milijonov evrov posojila in zastavili lskro ISD

Kot smo v Dnevniku razkrili v včerajšnji izdaji, je KJK Capital sredi februarja zastavil 51-odstotni družbeniški delež Iskre ISD v zameno za najem posojila pri slovenski izpostavi Unicredit Bank. Koliko posojil so pridobili, v KJK Capitalu niso odgovorili. Po najnovejših informacijah pa so KJK Capital oziroma z njim povezane družbe skupaj najele 14,65 milijona evrov posojil, ki morajo biti vrnjena najkasneje do leta 2023. Za ta kreditni aranžma so v KJK Capitalu poleg lastništva v Iskri ISD zastavili še lastniški delež družbe KJK Investicije, prek katere neposredno lastniško obvladujejo kranjsko družbo.

Nakup preostalega lastniškega deleža Iskre ISD pa so včeraj utemeljili s ciljem krepitve v upravljanju in zagotavljanju dodatnih sinergij med družbami v njihovi lasti. »S tem želimo optimizirati proizvodne in prodajne procese ter dodatno izboljšati poslovno uspešnost, kar je v interesu vseh vpletenih, tudi zaposlenih v družbi,« so dodali v KJK Capitalu.

Kako je Iskra ISD s svojimi petimi hčerinskimi družbami (Galvanika, Strugarstvo, Livarna, Plast, Storitve), ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovinskih in plastičnih izdelkov, poslovala lani, še ni znano.

Po neuradnih podatkih se KJK sicer omenja kot možni kupec Cimosove hčerinske družbe Cimos kinematika in Mariborske livarne Maribor (MLM), enega večjih zaposlovalcev v mariborski regiji. Luksemburški sklad, upravljan iz Finske, ima v Sloveniji v lasti še Tomplast iz Mirne na Dolenjskem, Kovinoplastiko Lož, obvladuje pa tudi 40-odstotni lastniški delež pekarske družbe Don Don, ki je od Mercatorja leta 2015 prevzela Pekarno Grosuplje.