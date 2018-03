Kdaj bo vrata odprla nova Knjižnica Antona Tomaža Linharta v Radovljici, v kateri na Vurnikovem trgu potekajo še zadnja dela, še ni natančno znano. Znano pa je, da bo svoja vrata radovljiška knjižnica na dosedanji lokaciji na Gorenjski cesti zaprla v ponedeljek, 19. marca. Selitev bi se v teh dneh morala že začeti, a so jo zaradi nedokončanih gradbenih del v novi stavbi za dva tedna zamaknili. »Verjamemo, da bodo gradbinci vsa dela pravočasno končali in da bo selitev potekala nemoteno,« pravi direktorica radovljiške knjižnice Božena Kolman Finžgar.

Nad odzivom prostovoljcev presenečeni

Knjižničarji bodo morali v času zaprtja v novo knjižnico na Vurnikovem trgu preseliti več kot 120.000 enot knjižničnega gradiva in ogromne količine druge pisarniške in knjižnične opreme. Pri selitvi jim bodo pomagali tudi lokalni gasilci in prostovoljci. »Pomoč je ponudilo več kot 70 prostovoljcev, s katerimi smo se že sestali,« je navdušena direktorica. Selitev knjižnice bo po napovedih direktorice potekala v treh fazah. »Prvi in fizično najbolj naporen del bo prenos gradiva v novo knjižnico. V drugem delu selitve bomo urejali gradivo na novi lokaciji, tretji del pa bo odprtje knjižnice na novi lokaciji.« Prostovoljci so sami izrazili želje, kdaj in v kolikšnem obsegu bi lahko pomagali pri selitvi, v knjižnici pa so zanje izdelali poseben urnik.

»Nad odzivom prostovoljcev, ki želijo pomagati pri selitvi, smo bili prijetno presenečeni. Prišli so ljudje različnih starosti in različnih poklicev. Trije, ki so se javili za pomoč, imajo kombi in so pripravljeni gradivo nekaj dni celo prevažati na novo lokacijo, in to povsem brezplačno,« je presenečena direktorica.