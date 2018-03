Šišenski kolopark ob Celovški cesti je na območju, ki je bilo prej zanemarjeno makadamsko parkirišče, zaživel septembra 2016, medtem ko so se kolesarskega poligona ob robu Zupančičeve jame razveselili leto pozneje, septembra lani. Kot napovedujejo na občini, bo tretji kolopark v mestu očitno na Fužinah, načrtujejo pa tudi ureditev koloparka na Viču. »Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za kolopark na Fužinah, kjer se v dogovorih s četrtno skupnostjo določa tudi mikrolokacija,« so na portalu Pobude meščanov zapisali na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Nekoliko bolj jasni so bili pri lokaciji koloparka na Viču, ki bo predvidoma stal pri tamkajšnji Intersparovi trgovini. »Z omenjeno trgovino se moramo še dogovoriti glede lastništva zemljišča, saj je večinski del površine, kjer bi ležal kolopark, v lasti Interspara,« so še zapisali na občini.